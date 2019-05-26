1400 متطوع يتشرفون بخدمة الزائرين في ذكرى شهادة أمير المؤمنين (ع)

2019/05/26 | 23:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- النجف الأشرف

أكد مسؤول شعبة المتطوعين في العتبة العلوية المقدسة, أحمد الزوركاني, استقبال أكثر من (1400) متطوع ، باشروا بخدمة مرقد أمير المؤمنين (عليه

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