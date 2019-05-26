2019/05/26 | 23:11
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- حصلت شركة "نوفارتس" السويسرية على موافقة الولايات المتحدة على علاج ابتكرته لمرض وراثي فتاك يصيب الرضع.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (2.1 مليون $ ثمن دواء يستخدم مرة واحدة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وذكرت الشركة أن ثمن علاج مرض "ضمور العضلات الشوكي عند
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (2.1 مليون $ ثمن دواء يستخدم مرة واحدة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (2.1 مليون $ ثمن دواء يستخدم مرة واحدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).