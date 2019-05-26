2.1 مليون $ ثمن دواء يستخدم مرة واحدة

2019/05/26 | 23:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصلت شركة "نوفارتس" السويسرية على موافقة الولايات المتحدة على علاج ابتكرته لمرض وراثي فتاك يصيب الرضع.

وذكرت الشركة أن ثمن علاج مرض "ضمور العضلات الشوكي عند

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