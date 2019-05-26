زعيم الاكراد يدعو لإنهاء الإضراب عن الطعام

2019/05/26 | 23:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة- وكالة النبأ للأخبار/ بعد 200 يوم من الاضراب، دعا زعيم الأكراد المسجون عبد الله أوجلان، اليوم الاحد، نواب البرلمان الأكراد وآلاف السجناء لإنهاء إضرابهم عن الطعام.في بيان صدر عن أوجلان، أن الأخير دعا نواب البرلمان الأكراد وآلاف السجناء لإنهاء إضرابهم عن الطعام، بعد 200 يوم من إطلاق أحد النواب الاحتجاج.بحسب ماقرأه محامي أوجلان

وبدأ نواب من حزب الشعوب الديمقراطي بالاضراب عن الطعام في نوفمبر تشرين الثاني، للمطالبة بإنهاء الحبس الانفرادي لأوجلان وتأمين زيارة عائلته ومحاميه له بانتظام.

واعتقل زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله اوجلان في 15 شباط فبراير 1999، في كينيا بعد ملاحقة استمرت سنوات طويلة من قبل الجيش التركي.انتهى/س

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