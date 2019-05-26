2019/05/26 | 23:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ابراهيم امين مؤمن

سرتُ عَضَّا أناملى بالظلام _________مِن ْ عذابٍ يضَجَّ بين العظامِ

أكظم الآه فى الحشا بارتعاش _________أُسرع الزحف نحو رأس العظامِ

أُسرع الحبو زاحفاً بجراحى _________رافع العين ناظراً فى الظلامِ

فانجلى لى صخرًا يناجى السماء _______جبل صلب راسخاً فى الغمامِ

فارتمتْ أحشائى تضم حشاه _________إحتضنا والأَدْمُعٌ فى القتامِ

كُسر القيد والبكا كالعباب __________وعلا الرأس عن أُنوف الرغامِ

واخترقت اعماقه كى اقص _________ما مضى من هم وما فى اعتصامِ

***

وارتوى حجره على عبراتى __________وأنا أروى ضيعتى وابتسامى

أندب الحب الضائع المتصابى __________وعدواً يرمى لظى بالسهامِ

وحياة تعضنى فى فؤادى ___________والعماليق من طغاة ضخامِ

وفراشى نار زفيره يعلو ___________وأنا أصطلى ضحىً وظلامِ

وفراشى شهيقه زمهرير___________وأنا فى قَرَّ ضحى وظلامِ

وأيادٍ تشدنى لجباب ___________وأخاديد فى لهيب الغرامِ

***

أيها المخلوق المسخر غثنى _______ من صريف الدهر المُذل مقامى

يا كهوفاً أضحتْ طلولاً وذكرى__________أنزلينِى فإن دمعى كلامى

يا بيوت النحل المطن طنيناً __________ إشفنى بالشهد المصفى سقامى

واسقنى من هاماتك العاليات__________ اللواتى كادت تُرى بالغمامِ

ومن الخيل الصافنات امتطينى__________فرساً يجرى فى شعابك عامِ

فى الغرابيب السود والجدد البي_________ض كنوزاً تروى فقير الأنامِ

لأرى فيك من ثراك الثُريا____________والغنى بعد كل فقر الأنامِ

يؤخذ الكنز من ثراك شعابا___________يتبارى فيها جميع الكرامِ

ثبت القلب أن يميد بجسمى __________ يا رواسىً للأرض من اصطلامى

أيها الجد من قديم تشيب____________ سائرًا عبر كل قرن وعامِ

أيها الآياب المسبح حمدًا ____________خاشعًا صادعًا لوحى السلامِ

إصطفاك الله الملبى نبيه____________ فتجلى فاندك رأس السنامِ

فاهدنى إيماناً وصبراً وذكراً ___________كى يزول الرجس الأليم الضرامِ

***

فبكى صارخاً يخن خنينًا_________ يضرب الأرض غائظًا من حياتى

وسمعت الصخيخ صوت الضلوع________مادت الأرض من صدى الضرباتِ

ثم كفّ الأنين بعد اكتفاء ____________كفكف الدمع واقفًا فى ثباتِ

واستقرت أرض المعاد تضام __________وتحلى صبراً على النكباتِ

قال ؛ يا ابن النبى آدم اصبر___________فى الرزايا والضيق والشهواتِ

وسينهار كل ظلم وجور ____________ويطل الفجر المنادى الشفاةِ

قلتُ لا أقوى فالفؤاد ذبيح____________وفراشى لظى وأهلى طغاةِ

قال فاتخذ كهفاً لك الان وارقدْ__________وانتظر يومك الذى فى الرفاتِ

فأنا صابر على كهف عاتٍ___________كيف أُقصيك من كهوفى الهُداتِ

وقفْ اليوم زاهداً فى الحياة___________وتجهز لمن أراد المواتِ

فالحياة الفناء وإنى كثيباً ____________ومهيلاً بالبوق والنفخاتِ

انتهت بحمد الله ..

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