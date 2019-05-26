الوساطة بين امريكا وايران

2019/05/26 | 23:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طارق حرب

العراق لا يمكن أن يكون وسيطاً بين ايران وامريكا لأن ايران ترى في بعض العراق جزءا منها وجزءا عدواً لها وكلاهما لا تقبله ايران وسيطاً لانه اما صديق واما عدو والامر ذاته بالنسبه لإمريكا لأنها ترى في بعض العراق جزءا منها وفي البعض الاخر عدوا لها لانه أما صديق وأما عدو لأمريكا كما الحال بالنسبة لايران وبالتالي على العراق أن يبتعد عن تبعية للدولتين وصداقة للدولتين ومن كان صديقا وعدوا في آن واحد ليس بالوسيط العادل فكفوا عن ذلك يا من ترددون الوساطه بين ايران وأمريكا.

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