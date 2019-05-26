تنفيذا لتوجيهات الرئيس .. نقل سكان الحكر القديم الى المحروسة

2019/05/26 | 23:12

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المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي وماريان جرجس

اشرف اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على إزالة منطقة الحكر القديم بالشرابية ومتابعة نقل الأسر والتى يقدر عددها لـ 780 اسرة إلى منطقة ” المحروسة 1 ” يعنى ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بضرورة القضاء على المناطق العشوائية وتوفير معيشة كريمة المواطنين وبالفعل رافق المحافظ فى عملية الإشراف على نقل الأسر إلى المنطقة ” المحروسة 1 ” كلا من اللواء محمد منصور مساعد الوزير لأمن القاهرة واللواء هشام ابو النصر مدير الإدارة العامة لشرطة المرافق بالقاهرة ونائب المحافظ للمنطقة الشمالية والسكرتير العام ورئيس حى الشرابية، كما أمر عبد العال بضرورة نقل محتويات كل الأسر إلى منطقتهم الجديدة والمجهزة لجميع وسائل الاعاشة الكاملة لهم.

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