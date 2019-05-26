بالأدعية ورفع المصاحف.. مئات الالاف يحيون ذكرى استشهاد الامام علي عليه السلام وليالي القدر في المرقد المقدس

2019/05/26 | 23:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توافد مئات الآلاف من الزائرين الى محافظة النجف الاشرف اليوم الاحد، لاحياء ذكرى استشهاد امير المؤمنين ويعسوب الدين الامام علي عليه السلام وليالي القدر.

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