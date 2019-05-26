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وثيقة صادرة من رئاسة الوزراء عام 2014 تقضي بسحب ترشيح كريم البخاتي من منصب مدير عام في امانة العاصمة لوجود شبهات فساد بحقه


وثيقة صادرة من رئاسة الوزراء عام 2014 تقضي بسحب ترشيح كريم البخاتي من منصب مدير عام في امانة العاصمة لوجود شبهات فساد بحقه
2019/05/26 | 23:23
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد / سكاي برس

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