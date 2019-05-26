ميلنر: ميسي كان يناديني بـ

2019/05/26 | 23:25

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بغداد اليوم - متابعة

كشف جيمس ميلنر، لاعب خط وسط نادي ليفربول الإنجليزي، عن بعض الأحاديث التي دارت بينه وبين الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم نادي برشلونة الإسباني، خلال المواجهة التي جمعت بينهما في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وخلال حواره مع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أوضح ميلنر الحديث الذي دار بينه وبين ميسي والذي قام الأرجنتيني من خلاله من تشبيه ميلنر بـ "الحمار".

وحكى ميلنر ما حدث بينه وبين ميسي وكان بالتحديد قبل الاستراحة في مباراة الذهاب من نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا على ملعب كامب نو، عندما قام زميله روبرتسون بارتكاب خطأ على ميسي، ثم قام ميلنر بضربه من الخلف، وطالب ميسي من الحكم بإعطائه بطاقة صفراء ملوحا بيده.

ووقتها قام ميلنر بالحديث إلى ميسي، قائلا له" سألته إذا كان جيدا، ولكنه كان غاضبا للغاية".

وتابع: " وفي الاستراحة أثناء توجهنا إلى النفق المؤدي إلى غرفة خلع الملابس، وشرع في قول الكثير من الكلمات باللغة الإسبانية وكان يناديني "حمار" وهو حيوان ولكن الكلمة أيضا في الإسبانية تستخدم للإشارة إلى شخص ما يركل كثيرا".

وأضاف: "لا أعتقد أنه يعرف أنني أفهم بعض الإسبانية.



يبدو أنه لم يكن سعيدا جدا".

وأردف، وقال لي ميسي إن" ارتكابي لهذا الخطأ ضده في الملعب بسبب ما فعله بي من قبل"، في إشارة إلى التمرير الشهيرة للكرة بين قدميه عندما كان ميلنر بين صفوف مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2015.

ورد عليه ميلنر ضاحك" لا يجب أن أخاف من خداع نفسي، لقد أهانني هذا بالفعل وتم مشاهدة الفيديو ملايين المرات، لكنني لم أكن الأول ولن أكون الأخير، قبل أن تقوم بفعل هذا أمام لاعبين هكذا، فعليك أنك تخبرهم أنك هنا ولا تدعهم يفعلون ما يريدون بطريقتهم، عليك المحاولة لإيقافهم بدون التسبب في إصابتهم، فهذا جزء من اللعبة".

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