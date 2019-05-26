رسول: التهويل بشأن تحليق طيران التحالف الدولي فوق عين الأسد يهدف لإرباك الوضع العام

2019/05/26 | 23:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ردت قيادة العمليات المشتركة، على الانباء التي تحدثت عن تكثيف طيران التحالف الدولي طلعاته فوق قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار.

وقال المتحدث باسم القيادة العميد يحيى رسول، في تصريح إن قاعدة عين الاسد، هي قاعدة عراقية، وتحت سيطرة القيادة المركزية وتضم قيادة فرقة المشاة السابعة، وقاعدة جوية عراقية، موضحا أن قوة التحالف الدولي الموجودة فيها تضم مستشارين يقدمون التدريب والتجهيز والتسليح للقوات العراقية.

وأضاف أن التهويل والتضخيم بشأن تكثيف طيران التحالف الدولي فوق سماء قاعدة عين الأسد، الهدف منه ارباك الوضع العام.

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