الحشد يستنفر لحماية عملية الحصاد ويخمد سلسلة حرائق في تلعفر وآمرلي (صور)

2019/05/26 | 23:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استنفرت قوات الحشد الشعبي، الأحد، جهودها في حماية عملية حصاد المحاصيل الزراعية في قضاء تلعفر غرب محافظة نينوى، فيما تمكنت من اخماد سلسلة حرائق اندلعت في الحقول والمزارع في منطقة آمرلي التابعة لمحافظة صلاح الدين.وقال موفدنا، إن قوات الحشد الشعبي استنفرت جهودها وإمكاناتها من اجل حماية عملية حصاد المحاصيل الزراعية في قضاء تلعفر بعد ...

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