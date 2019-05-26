بالصور.. كيف يقضي أمن الحشد الشعبي نهار شهر رمضان؟

2019/05/26 | 23:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ينشر موقع "الحشد الشعبي" مجموعة صور لمنتسبي أمن الحشد الشعبي وكيف يقضون اوقاتهم ويؤدون واجبهم خلال نهار شهر رمضان المبارك.تصوير: حسين عبد الخالق

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