معلنا استنفار جهوده.. الحشد يخمد حرائق تلتهم حقول تلعفر

2019/05/26 | 23:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استنفرت قوات الحشد الشعبي اليوم الأحد، جهودها في حماية عملية حصاد المحاصيل الزراعية في قضاء تلعفر غرب محافظة نينوى، فيما تمكنت من اخماد سلسلة حرائق

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