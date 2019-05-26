الوطني يرهن التصويت على بارزاني رئيسا للإقليم بحصوله على منصب محافظ كركوك

2019/05/26 | 23:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وضع الإتحاد الوطني الكردستاني شرطاً للتصويت على مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني، نيجيرفان بارزاني، لرئاسة إقليم كردستان في جلسة برلمان كردستان بجلسة الثلاثاء المقبل.

وقال النائب عن

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