2019/05/26 | 23:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امنية- كلكامش برس؛ استنفرت قوات الحشد الشعبي، الأحد، جهودها في حماية عملية حصاد المحاصيل الزراعية في قضاء تلعفر غرب محافظة نينوى، فيما تمكنت من اخماد سلسلة حرائق اندلعت في الحقول والمزارع.وذكر بيان للحشد، إن قوات الحشد الشعبي استنفرت جهودها وإمكاناتها من اجل حماية عملية حصاد المحاصيل الزراعية في قضاء تلعفر بعد الحرائق التي نشبت […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تأمين عملية الحصاد في تلعفر) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تأمين عملية الحصاد في تلعفر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).