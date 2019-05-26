وزير التخطيط يبحث مع محافظ كركوك سبل تعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين

2019/05/26 | 23:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل وزير التخطط الدكتور نوري صباح الدليمي في ديوان الوزارة اليوم الأحد، راكان سعيد الجبوري محافظ كركوك والوفد المرافق له.

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