2019/05/26 | 23:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صلاح الدين/ خطوة برس اعلنت قيادة عمليات صلاح الدين، اليوم الاحد، عن رفع 3 عبوات ناسفة من مصفى بيجي واتلافها دون اي حادث.وقالت العمليات في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه إنه “بناء على معلومات بوجود مخلفات حربية في مصفى بيجي، خرجت دورية وعثرت على (٣) عبوات ناسفة تالفة من مخلفات عصابات داعش

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رفع 3 عبوات ناسفة من مصفى بيجي وكالة خطوة برس.

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