مكتب الإمام السيستاني يحدد مقدار زكاة الفطرة لهذا العام

2019/05/26 | 23:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {النجف الأشرف: الفرات نيوز} حدد مكتب المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى، السيد الإمام علي السيستاني، مقدار زكاة الفطرة لشهر رمضان الحالي من العام الهجري 1440، الموافق 2019 ميلادي.

وأعلن مكتبُ الإمام السيستاني في النجف الأشرف أن مقدار زكاة الفطرة {1500} دينار للفرد الواحد بدلاً عن الطحين.انتهى

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