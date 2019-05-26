حرائق على الحدود العراقية الإيرانية في ديالى وتمتد لمزارع مندلي

2019/05/26 | 23:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اندلعت حرائق على الحدود العراقية الايرانية في محافظة ديالى.

وذكر مصدر {للفرات نيوز} ان" الحرائق اندلعت ابتداء من جنوب قضاء خانقين مرورا بقضاء مندلي الحدودية قادمة من ايران".واضاف" حيث اشتدت الحرائق الان في مندلي بأتجاه مزارع الغزلان".واشار ان" فرق الاطفاء تتوجه الان صوب الحرائق"، لافتا الى ان" الحرائق تشتعل حالياً في الأدغال و المناطق الجبلية الخضراء بين العراق و ايران".انتهى

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