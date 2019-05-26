2019/05/26 | 23:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اندلاع حريق داخل سوق شرقي بغداد

يتبع ..

بغداد اليوم- خاص

علقت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الأحد، على الانباء التي تحدثت عن تكثيف طيران التحالف الدولي فوق قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار.

وقال المتحدث باسم القيادة العميد يحيى رسول،في تصريح خاص لـ(بغداد اليوم)، إن "قاعدة

بغداد اليوم- ديالى

كشف مسؤول محلي في محافظة ديالى، اليوم الأحد، عن قيام مزارعي ناحية محررة شمال المحافظة بحمل السلاح لحماية أنفسهم وحقولهم لـ"درء مخاطر الحرائق".

وقال مدير ناحية العظيم (70كم شمال بعقوبة) عبد الجبار العبيدي

بغداد اليوم _ متابعة

أفادت وسائل إعلام سعودية بأن 26 معتمرا أصيبوا جراء حادث سير على طريق مكة المكرمة - المدينة المنورة.

وقالت صحيفة "الرياض" السعودية إن "غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي في العاصمة المقدسة تلقت بلاغا من غر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( اندلاع حريق داخل سوق شرقي بغداد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( اندلاع حريق داخل سوق شرقي بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).