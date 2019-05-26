2019/05/26 | 23:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالفيديو..حريق يتهم اسواق الربيع في حي الغدير شرقي بغداد

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالفيديو..



حريق يتهم اسواق الربيع في حي الغدير شرقي بغداد وكالة خطوة برس.

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