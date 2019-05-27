مكتب المرجع السيستاني يعلن مبلغ زكاة الفطرة

2019/05/27 | 00:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ أعلن مكتب المرجع الديني الأعلى، السيد علي السيستاني في النجف الأشرف مقدار زكاة الفطرة للعام الحالي.وحدد مكتب المرجع الأعلى مبلغ زكاة الفطرة بـ 1500 دينار للفرد الواحد بدلاً عن الطحين.

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