2019/05/27 | 00:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلن اعلام مديرية مكافحة المتفجرات، عن ضبطه اجهزة طبية حديثة بدون موافقات رسمية في سيطرة الشعب.وقال الاعلام في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “مفارز مديرية مكافحة المتفجرات، ضبطت في سيطرة الشعب واثناء الفحص بعجلة الرابسكان، عجلة نوع فولفو تحمل اقمشة ومخبئة بداخلها اجهزة طبية حديثة بدون موافقات رسمية”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط اجهزة طبية حديثة بدون موافقات رسمية في سيطرة الشعب وكالة خطوة برس.

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