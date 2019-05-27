2019/05/27 | 00:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت نجدة بغداد، اليوم الاحد، عن العثور على طفلين هاربين من ذويهم بسبب العنف الاسري.وقالت النجدة في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “دوريات نجدة المحمودية عثرت على طفلين هاربين من ذويهم الاول تولد ٢٠١٣ والثاني تولد ٢٠١٠، بالقرب من الجسر الثالث ضمن قضاء المحمودية”.واضافت “حسب اعتراف الطفلين

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العثور على طفلين هاربين من ذويهم جنوبي بغداد وكالة خطوة برس.

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