حيدر العبادي.. وهل كنت نزيها أنت ورفاقك في حزب الدعوة؟

2019/05/27 | 00:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أياد السماوي

قبلنا التحدي دولة رئيس الوزراء والقائد العام للقوّات المسلّحة السابق, وكما طلبت من الشعب العراقي معرفة أملاك من تصدّى من قيادات الحشد الشعبي, كذلك

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