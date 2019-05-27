الحر يحرق سيارة وسط الحلة

2019/05/27 | 00:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ أحترقت سيارة وسط مدينة الحلة مركز محافظة بابل بسبب الحر.وذكر مصدر أمني ان “سيارة أحترقت في شارع الطاقة وسط الحلة بسبب إرتفاع درجات الحرارة”.وأخمدت فرق الدفاع المدني العجلة المحترقة.ويشهد العراق إرتفاعاً بدرجات الحرارة حيث تتجاوز العظمى 45 مْ ووصلت في محافظة البصرة الى 49 مْ، الأحد.

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