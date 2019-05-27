2019/05/27 | 00:14
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. برنامج احيو امرنا | ليلة جرح أمير المؤمنين عليه السلام |) نشر أولاً على موقع (قناة الايام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 7hRWMwwaMeU
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. برنامج احيو امرنا | ليلة جرح أمير المؤمنين عليه السلام |) نشر أولاً على موقع (قناة الايام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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