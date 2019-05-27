2019/05/27 | 00:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالصور- اندلاع حريق في مركز للتسوق وسط بغداد

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