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مقتل فلاح بنيران مجهولين شرق ديالى


مقتل فلاح بنيران مجهولين شرق ديالى
2019/05/27 | 00:27
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

 بغداد اليوم - ديالى

أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى، الاحد، بان مجهولين قتلوا فلاحا شرق المحافظة.

وقا...

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