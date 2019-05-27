2019/05/27 | 00:27
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
وقا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
مقتل فلاح بنيران مجهولين شرق ديالى) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم - ديالى
أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى، الاحد، بان مجهولين قتلوا فلاحا شرق المحافظة.
وقا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
مقتل فلاح بنيران مجهولين شرق ديالى) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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