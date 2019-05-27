مقتل فلاح بنيران مجهولين شرق ديالى

2019/05/27 | 00:27

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بغداد اليوم - ديالى

أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى، الاحد، بان مجهولين قتلوا فلاحا شرق المحافظة.

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