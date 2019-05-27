2019/05/27 | 00:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / المياحي يخاطب الكهرباء بشأن منح المحافظة حصتها الكاملة من الطاقة

27/05/2019 00:02:00 AM |

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واع / مكتب واسط / ن .ح

ابلغ محافظ واسط محمد جميل المياحي، الاحد، وزارة الكهرباء بشأن منح المحافظة حصتها الكاملة من الطاقة ، فيما اشار الى ان الوزارة بدأت بعدم الايفاء بوعودها.

وذكرت وثيقة للمحافظ حصلت ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) نسخة منها تضمنت مطالب محافظة واسط والموجهة الى وزارة الكهرباء:

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