2019/05/27 | 00:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس اعلنت مديرية مكافحة اجرام محافظة بغداد، عن القبض على متهم بسرقة مسدس من سيارة موطن شمالي بغداد.وقال اعلام المديرية في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه إنه “حضر الى مكتب مكافحة اجرام الاعظمية شخص يدعي تعرضه الى حادث سرقة مسدسه الشخصي من داخل عجلته، على الفور تم تشكيل فريق وتم

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على متهم بسرقة مسدس من سيارة مواطن شمالي بغداد وكالة خطوة برس.

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