اليوم الإثنين.. المالية تحسم صرف رواتب الموظفين قبل عطلة العيد

2019/05/27 | 00:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحسم وزارة المالية اليوم الأثنين، قرار صرف رواتب الموظفين لشهر آيار قبل عطلة عيد الفطر.

وقال عضو اللجنة المالية النيابية، أحمد صفار، في تصريح صحفي اطلعت

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