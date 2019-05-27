الحماية الإجتماعية تدعو المستفيدين ممن لم يستلموا

2019/05/27 | 00:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت هيئة الحماية الاجتماعية، اليوم الأحد، المستفيدين من رواتب الاعانة الإجتماعية ممن ظهرت بطاقاتهم مقفلة ولم يستلموا العيدية، الى تحديث (العنوان) عبر استمارة التحديث الألكتروني.

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