2019/05/27 | 00:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زيدان: لا ادعم انشاء اقليم نينوى والغراوي حول الاخيرة لقنبلة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/05/27 | 00:55.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زيدان: لا ادعم انشاء اقليم نينوى والغراوي حول الاخيرة لقنبلة ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زيدان: لا ادعم انشاء اقليم نينوى والغراوي حول الاخيرة لقنبلة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).