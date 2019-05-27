غياب ستة لاعبين أساسيين من الجوية في لقاء امانة بغداد بدوري الكرة الممتاز

2019/05/27 | 00:59

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بغداد اليوم - بغداد

كشف نادي الجوية، الاثنين، عن غياب ستة لاعبين اساسيين من تشكيلة فريق الكرة وهو يواجه امانة بغداد يوم غد الثلاثاء، على ملعب الشعب الدولي عند الساعة العاشرة مساءً، في لقاء لحساب الجولة 29 بدوري الكرة الممتاز.

وقال النادي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الغيابات ستطول حارس المرمى محمد كاصد، والمدافع المحترف السوري مؤيد العجان، ولاعب الوسط ابراهيم بايش بسبب تراكم البطاقات".

واضاف، "اما الاصابة فستبعد المدافع احمد عبد الرضا، ولاعب الوسط علي حصني، فيما سيغيب المهاجم امجد راضي بسبب عقوبة صادرة من الاتحاد الآسيوي".

يشار الى ان الوصيف الجوية كان قد فاز على المتصدر الشرطة 3-2 في الجولة الماضية من منافسات الدوري ليقلص الفارق من 9 الى 6 نقاط.

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