2019/05/27 | 01:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب يتحدث عن قضية اختيار محافظ نينوى ويصف ابو مازن بـ'ذئب الصفقات') نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب يتحدث عن قضية اختيار محافظ نينوى ويصف ابو مازن بـ'ذئب الصفقات') من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).