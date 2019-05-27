2019/05/27 | 01:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الشباب والرياضة د.احمد رياض : الوزارة فاتحت الأمانة العامة لمجلس الوزراء لمنح موظفيها مخصصات قدرها 50 % لرفع المستوى المعيشي لموظفيها

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