2019/05/27 | 01:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدان مركز حقوق لدعم حرية التعبير بشدة التهديدات التي تطال المؤسسات الإعلامية والصحفيين الذين يكشفون ملفات الفساد في دوائر الحكومة العراقية، فيما دعا الى تسجيل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مطالبا بتوفير حماية عاجلة.. حقوق يدين التهديدات التي تطال مؤسسات إعلامية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مطالبا بتوفير حماية عاجلة.. حقوق يدين التهديدات التي تطال مؤسسات إعلامية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).