لأسباب لم تعرف حتى الآن.. حريق يلتهم ثانوية في الحلة

2019/05/27 | 01:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني في ساعة متأخرة من ليلة أمس الاحد، بأن حريقا اندلع في ثانوية وسط مدينة الحلة.

وقال المصدر في حديث إعلامي رصدته "العهد نيوز"

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