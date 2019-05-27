2019/05/27 | 01:15

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العراق يشتري ١٢٠ الف طن من الرز في "مناقصة مغلقة"

كلمة -

بغداد

قال تجار يوم الأحد إن العراق اشترى 120 ألف طن من الأرز من

الولايات المتحدة في مناقصة مغلقة.

وذكر التجار أن العراق اشترى 90 ألف طن من إيه.دي.إم و30 ألف طن من

سوبريم.

كانت وزارة التجارة العراقية طرحت مناقصة لشراء ما لا يقل عن 30 ألف

طن من الأرز للتوريد من الولايات المتحدة فقط.

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