بالصور: وزير الخارجية الإيراني في كربلاء

2019/05/27 | 01:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كلمة -

بغداد

نشرت وكالات ومواقع خبرية عراقية صوراً لوزير الخارجية

الإيراني محمد جواد ظريف وهو يؤدي مراسم زيارة الإمام الحسين في

كربلاء.

وكان ظريف قد وصل، أمس السبت، إلى العاصمة بغداد، وعقد عدة لقاءات

مع مسؤولين عراقيين، وبحث معهم ملفات تتعلق بالأمن والاقتصاد

والسياسة.

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