رئيس الجمهورية يدعو في ذكرى استشهاد الامام علي (ع) الى استحضار قيمه الانسانية

2019/05/27 | 01:29

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بغداد اليوم - بغداد

دعا رئيس الجمهورية برهم صالح، الاثنين، الى استحضار القيم الانسانية التي مارسها الامام علي (ع).

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