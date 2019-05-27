بالصور.. إخماد حريق اندلع ببناية من 3 طوابق في زيونة

2019/05/27 | 01:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ادى الحريق الذي اندلع في البناية المكونة من ثلاثة طوابق في منطقة زيونة ببغداد، الى الحاق اضرار مادية كبيرة.

وبحسب مصدر امني تلقت منه "العهد نيوز"

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