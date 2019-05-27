2019/05/27 | 01:47
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو: احتراق مول الربيع ببغداد بعد أيام من افتتاحه) نشر أولاً على موقع (موقع كلمة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بالفيديو: احتراق مول الربيع ببغداد بعد أيام من افتتاحه
الأحد / 26 / أيار - 2019
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متابعة -
كلمة
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو: احتراق مول الربيع ببغداد بعد أيام من افتتاحه) نشر أولاً على موقع (موقع كلمة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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