2019/05/27 | 01:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاز فريق الزمالك المصري لقب بكأس الاتحاد الأفريقي لأول مرة في تاريخه عقب تغلبه على ضيفه نهضة بركان المغربي بنتيجة 5-3 بضربات الترجيح

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزمالك يفوز بكأس الاتحاد الافريقي بعد تغلبه على نهضة بركان المغربي بركلات الترجيح) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزمالك يفوز بكأس الاتحاد الافريقي بعد تغلبه على نهضة بركان المغربي بركلات الترجيح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).