بعد أن غادر بغداد.. ظريف يشارك الملايين مراسيم زيارة الإمام الحسين (عليه السلام)

2019/05/27 | 02:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تابعت "العهد نيوز" وصول وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف إلى كربلاء، بعد أن غادر بغداد.

وتظهر صور نشرتها وسائل إعلامية محلية ظريف وهو يؤدي

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