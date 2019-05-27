غداً عطلة رسمية في هذه المحافظات

2019/05/27 | 02:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد -

كلمة

أعلنت محافظتا النجف والديوانية، يوم الأحد، تعطيل الدوام

الرسمي في دوائرهما ليوم غدٍ الاثنين.

يأتي ذلك بعد أن أعلن مجلس البصرة، تعطيل الدوام الرسمي يوم غد

الاثنين في المحافظة.

وقال موقع "بغداد اليوم" إن، مجلس محافظة النجف قرر تعطيل الدوام

الرسمي في كافة الدوائر الحكومية بمناسبة ذكرى شهادة الإمام علي

عليه السلام، تبعه بذلك مجلس محافظة الديوانية بالقرار".

ونصت وثيقة صادرة من مجلس البصرة على أنه، "إستنادا الى قانون العطل

الرسمية المحلية في البصرة، فأن يوم غد الاثنين، 27/ 5/ 2019، يعد

عطلة رسمية محلية في عموم محافظة البصرة، بمناسبة ذكرى استشهاد

الامام علي عليه السلام".

وتابعت أن، "على رؤساء الاجهزة الامنية ومدراء الدوائر الخدمية

استثناء بعض منتسبيهم وكوادرهم لضمان الحفاظ على الامن والنظام

العام واستمرار تقديم الخدمات الضرورية للمواطنين خلال يوم العطلة

واتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لذلك".

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