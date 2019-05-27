تحذير من كارثة اقتصادية ودعوة إلى الحكومة لتلافيها

2019/05/27 | 02:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر النائب عن كتلة الحكمة النيابية محمود ملا طلال اليوم الاثنين، من كارثة اقتصادية قد تصيب البلاد ان لم تكن معالجات حكومية سريعة.

وقال ملا طلال

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