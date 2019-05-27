شاب من كربلاء يفوز بالمرتبة الرابعة عالميا في تلاوة القرآن

2019/05/27 | 02:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القارئ الشاب عبد الله زهير الحسيني من مواليد 1996م، طالب في جامعة كربلاء – قسم العلوم الإسلامية – المرحلة الثانية، فاز بالمرتبة الرابعة عالميا في تلاوة القرآن وحسن التلاوة في المسابقة المقامة في تركيا. يقول القارئ عبدالله زهير الحسيني “كان والدي يصطحبني مع اخوتي الى المسجد وانا في عمر الخامسة قبل دخولي الى المدرسة وكبرت وترعرعت في كنف واحضان القرآن”.

وأضاف عبدالله الحسيني ان ” والدي معلمي الأول الذي ربانا وعلمنا على هذا النهج فهو استاذ وقارئ للقرآن، اما امي فهي التي غذتنا حب القرآن وهي استاذة قرآن في العتبة الحسينية”.

واوضح “كانت امنيتي الوحيدة هي ان ارتقي مئذنة ابي الأحرار الحسين عليه السلام ولازلت انتظر تحقيق الحلم”.

وبين الحسيني انه ” يشعر بالفخر لتمثيل بلده العراق وان البلد لازال بخير وفيه الكثير من الأمور الإيجابية لتحقيق الانجازات”.



مؤكدا إن ” شعور حب القرآن شعور لاوصف له ولا حد له، فأنا اشعر بالرفعة والفخر دوما لإني اخدم القرءان ”.

من جهته اكد رئيس وفد المركز الوطني لعلوم القرآن /ديوان الوقف الشيعي الاستاذ القارئ علي عبد الستار الخفاجي ان النتائج اعلنت بحضور رئيس جمهورية تركيا ورئيس الشؤون الدينية وشخصيات سياسية ودينية.

وأوضح الخفاجي ان بعد حفل الختام اعلنت النتائج وكانت كالاتي:

المرتبة الاولى اندونيسيا، المرتبة الثانية تركيا، المرتبة الثالثة ليبيا، المرتبة الرابعة العراق، المرتبة الخامسة ايران.

واردف رئيس الوفد ان ” من بين ثمانية وستين دولة حقق العراق المرتبة الرابعة عن طريق القارئ عبد الله زهير الحسيني والذي تم ترشيحه عن طريق المركز الوطني لعلوم القرآن بعد ان نال المركز الرابع في مسابقة النخبة الوطنية الحادية عشرة التي اقامها المركز مؤخرا “.

الجدير بالذكر ان الحسيني مّثل محافظته كربلاء على مدار سنتين وشارك في مسابقات وطنية كثيرة وكذلك في نفس المحافظة، فقد حصل على المرتبة الثانية في المسابقة الوطنية (جائزة كربلاء) وايضا المرتبة الأولى في المسابقة الوطنية(مسابقة مصطفى الصراف).

وكذلك حصل على المرتبة الاولى وطنيا في مسابقة الجامعات وايضا المرتبة الثانية في مسابقة الثقل الاكبر في الناصرية وايضا في محافظة واسط وغيرها الكثير من المسابقات والمراكز.

منار قاسم

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