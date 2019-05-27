بالصور.. أقمار اصطناعية تكشف تشييد إيران طريقًا حدوديًا لتهريب السلاح إلى ميليشيا حزب الله

2019/05/27 | 02:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ​

كشفت صور أقمار اصطناعية جديدة أن إيران تقوم ببناء معبر حدودي على الحدود السورية العراقية، ما سيفتح طريقًا بريًا إلى لبنان لتسهيل تهريب الأسلحة إلى أذرعها وحلفائها الإقليمين مثل ميليشيا "حزب الله" الإرهابي.

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